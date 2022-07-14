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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehidi Barış Efe Karabük'teki mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ahmet Özler   | 14.07.2022
15 Temmuz şehidi Barış Efe Karabük'teki mezarı başında anıldı Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Karabük

Karabük Valiliğince Şehit Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve protokol üyeleri, anne Nazife Efe ile şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, şehit ailesinin köydeki evini de ziyaret etti. Program kapsamında, şehitler için köy camisinde mevlit okutuldu.

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