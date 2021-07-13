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Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz gazisi işlettiği çay bahçesinin müşterileriyle darbe girişimine karşı koydu

15 Temmuz Gazisi Mehmet Emin Ertaş, "İçimden 'Yarabbi nasılsa öleceğim, ölsem dahi şu tanklar, tüfekler sabah güneşi görmeyecek' dedim" dedi.

Kübra Kara   | 13.07.2021
15 Temmuz gazisi işlettiği çay bahçesinin müşterileriyle darbe girişimine karşı koydu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ayağından yaralanarak gazi olan Mehmet Emin Ertaş, 15 Temmuz gecesi işlettiği çay bahçesinde 500 kadar müşterisi olduğunu, darbe girişimini duyunca hep birlikte darbecilere karşı koymak için Vatan Caddesi'ne gittiklerini söyledi.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da sokağa çıkarak darbecilere karşı duran vatandaşlardan biri de Fatih'te çay bahçesi işleten Mehmet Emin Ertaş'tı. Darbecilerin kurşununun hedefi olan Ertaş, ayağından vurularak gazi oldu. Ertaş, darbe girişimi gecesini, AA muhabirine anlattı.

15 Temmuz saat 21.00 civarı çalıştıkları çay bahçesinde otururken "Boğaz Köprüsü'nde tanklar var" şeklinde haberleri duyduklarını kaydeden Ertaş, önce bunun bir terör olayı olduğunu düşündüklerini söyledi.

İlerleyen dakikalarda Vatan Caddesi'nde de tankların olduğunu duyduklarını belirten Ertaş, "Bu kez bunun bir darbe girişimi olduğunu anladık. Yaz akşamı olduğu için bu çay bahçesinde 500'e yakın müşterimiz vardı. Burada bir konuşma yaptım, 'Allah rızası için, vatanını, bayrağını seven Vatan'a gelsin, darbe girişimi var' dedim. İnsanlar sağ olsunlar Vatan'a geldiler. Vasip Şahin valiydi o zaman. Vali'nin güvende olduğu bilgisini aldık." diye konuştu.

Vatan'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu Saraçhane'ye doğru ilerlediklerini aktaran Ertaş, kendilerine darbeciler tarafından ateş açıldığını ifade etti.

"Ölsem dahi şu tanklar sabah güneşi görmeyecek"

Ertaş, "Saraçhane parkına varmadan ışıklarda bir arkadaşımız ayağından vuruldu. Başka bir arkadaşımız göğsünden kurşun yedi, yanımda bir kardeşimiz daha vardı o da gözünden mermi yedi. İçimden 'Yarabbi nasılsa öleceğim, ölsem dahi şu tanklar, tüfekler sabah güneşi görmeyecek' dedim. Ben de ayağımdan vuruldum, ayağımın tarak kısmı yok." diye konuştu.

En yakın hastaneye götürüldüğünü anlatan Ertaş, ilerleyen 15-20 dakika içerisinde yaralı sayısının 60'ı bulduğunu, yaralı sayısı sürekli yükseldiği için kendisini başka bir hastaneye götürmelerini istediğini aktardı.

Bugüne kadar ayağından 3 ameliyat olduğunu, tedavisinin hala devam ettiğini belirten Mehmet emin Ertaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karanlık başlayan bir geceydi ama elhamdülillah sabah güneşiyle birlikte ülkemizin aydınlığa, tekrar demokrasiye döndüğünü gördük. Vurulduktan 10 dakika sonra eşimi aradım vurulduğumu söyledim. Eşime 'Sakın of deyip hainleri sevindirme' dedim. Allah'a şükürler olsun, ülkemizi bölmek isteyen teröristler emellerine ulaşamadı. Bu ülke bize emanettir, miras değildir. Bir sonraki nesle aktarabilmemiz için var gücümüzle çalışmalıyız."


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