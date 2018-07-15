15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz, "O gece vurulduktan sonra yaşayamam diye düşünüyordum. Sağ olsun biri bana ay yıldızlı bayrağımızı getirdi. Kanayan yarama bayrağımızı bastım. Gözümü açtığımda darbe girişiminin başarıya ulaşmadığını öğrendim." dedi.

BARTIN

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi'nce "15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi" konulu konferans düzenledi.

15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, dini, ırkı, milleti ne olursa olsun her vatandaşın bu vatanda yaşama özgürlüğü olduğunu söyledi.

Gündüz, o gece bir hain tarafından bacağından vurulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"O gece, eşimle vedalaştım. O zaman kızım daha 15 aylıktı. Ben Cumhurbaşkanımızın talimatını köprüye giderken takside duydum. Askerlerin köprüde kapattığı alana giderken sela okundu. İlk selayı orada duydum. O hainleri gördük ve köprüye girdik ama aramızda bir mesafe bırakmak zorunda kaldık. Çünkü biz köprüye girdiğimiz andan itibaren sürekli bir ateş vardı. Yere bağdaş kurduk oturduk. Ama o mermi yağmuru altında ben vurulursak ayakta vurulalım dedim ve ayağa kalktım. Sonra mermi yağmuru durdu. Biz o mermi yağmuru altında mutlaka bizim vurulmamız gerekiyordu. Ne oldu diye düşünmeye başladık. Derken bir genç çıktı, 'Biz ne yaptık da ateş ediyorsunuz? Yapmayın' dedi. O hain de çekti silahını 'Konuşma' dedi ve o gencecik çocuğu vurdu. Benim hayatta unutmadığım an o andır."

Gündüz, 46 ameliyat geçirdikten sonra ayağının kesildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"O gece vurulduktan sonra yaşayamam diye düşünüyordum. Sağ olsun biri bana al yıldızlı bayrağımızı getirdi. Kanayan yere bayrağımızı bastım. Çok kan kaybediyordum. Hastaneye götürmüşler. Gözümü açtığımda darbe girişiminin başarıya ulaşmadığını öğrendim ve derin bir mutluluk yaşadım. Ailemden haklarını helal etmesini istiyorum. Ancak özür dilemiyorum. Çünkü bir daha olsa bir daha giderim. Allah böyle acı günleri bir daha yaşatmasın milletimize."

"Devletin temeline dinamit koyabiliyorlar"

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan da her devrin şartlarında 15 Temmuz gibi ihanetler gerçekleştiğini aktardı.

Kapan, Türkiye'de ilk darbenin 1876'da Sultan Abdülaziz Han'ın tahtan indirilmesi olduğunu hatırlatarak, "Sultan Abdülaziz Han'ı tahtan indirenler o günün harbiye kumandanı Süleyman Paşa, arkasındaki Genelkurmay Başkanı Hüseyin Avni Paşa ve Rüştü Paşa, Mithat Paşa gibi isimlerdir. O tarihte Sultan Abdülaziz'i sadece tahtan indirmediler aynı zamanda katlederek intihar süsü verdiler." ifadelerini kullandı.

Tarihin gerçeklerinin, o günlerin bütün ayrıntılarını ifşa ettiğini anlatan Kapan, şunları kaydetti:

"O gün Sultan Abdülaziz Han'ın indirilmesine fetva verildi. Demek ki her devirde bozuk din adamları olduğu vakit devletin temeline dinamit koyabiliyorlar. Dünyada emperyalist güçler var. Üzerinde güneş batmayan devlet İngilizler hala sömürgelerini devam ettiriyor. Üzerinde güneş batmaması durumu ortadan kalkmış olsa da hala başta ABD'yi kullanmak üzere siyaset dengelerini kurabiliyorlar. Son olarak biliyorsunuz Amerika'yı, Irak'ı işgal etmeye ikna ettiler. Dolayısıyla terör örgütlerinin arkasındaki güçleri tam olarak teşhis etmedikten sonra, onları ciddi bir şekilde takip etmedikten sonra 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ajanların içimize sızmasını önleyemeyiz."

Konferansa, Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Belediye Başkanı Cemal Akın ve İl Emniyet Müdürü Ogün Vural da katıldı.

Muhabir: Yalçın Çelen