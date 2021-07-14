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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferi anlatan "Sala ile Yükselen Direniş - Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz 360 Dijital Gösterimi" Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

Ahmet Esad Şani   | 14.07.2021
15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor

15 Temmuz destanını yazan kahramanlar "360 Kültür Sanat" kapsamında dijital gösterimle anılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" dolayısıyla hazırladığı, "Sala ile Yükselen Direniş - Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz 360 Dijital Gösterimi" Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz destanını yazan kahramanlar "360 Kültür Sanat" kapsamında dijital gösterimle anılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" dolayısıyla hazırladığı, "Sala ile Yükselen Direniş - Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz 360 Dijital Gösterimi" Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.


Başkanlık tarafından yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, o geceden fotoğraflar ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılıyor.

Vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden şehitlerin de anıldığı sergide, "Milli İradenin Zaferi" çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmle aktarılıyor.

Dijital Gösterim 3 salondan oluşuyor

15 Temmuz Zaferi'nin 5. yıl dönümüne özel hazırlanan dijital gösterimin ilk bölümündeki Hologram Film Odası'nda, "Milli İradenin Zaferi: 15 Temmuz" film gösterimi sunuluyor.

Filmde, 15 Temmuz akşamı yaşanan FETÖ'nün hain darbe girişimi, gecenin kırılma anları, darbe ve işgal girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli irade tarafından bertaraf edilmesi anlatılıyor.

Darbe girişimin sırasında ve hemen sonrasında başlatılan soruşturmalara ve tutuklamalara yer verilen filmde, milli birlik ve zafer coşkusu, demokrasi nöbetleri ve 7 Ağustos Yenikapı Şehitler ve Demokrasi Mitingi de izleyiciye sunuluyor.

Şehit edilen kahramanlar yad ediliyor

Led ekranların yer aldığı 2. bölümde, darbe girişiminde asker kılığına girmiş FETÖ'cü hain teröristler tarafından şehit edilen silahsız masum kahramanlar, doğum ve şehadet tarihleri, memleketleri, medeni durumları ile mesleklerine ilişkin bilgiler de verilerek yad ediliyor.

Video mapping tekniğinin kullanıldığı 3. bölümde ise Osmanlı'dan bugüne 144 yıllık meclis tarihinde tek bir düşmanın bile fiziki saldırısına maruz kalmayan Meclis'in, 15 Temmuz gecesi menfur bir saldırıyla nasıl karşı karşıya kaldığı anlatılıyor.

TBMM ile darbeci hainler tarafından ateş açılan ya da bombalanan mekanların çarpıcı görüntülerle gözler önüne serildiği son bölümde, darbe girişimi gecesinin sembol mekanlarına da yer veriliyor.

Dijital sergi, 7 Ağustos'a kadar haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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