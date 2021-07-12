Euro
10.27
Dolar
8.65
BIST 100
1,377.36
Altın
1,805.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla "Bir Selaya Bakar" filmini hazırladı.

Elif Küçük   | 12.07.2021
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında

İstanbul

15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in, 2017'de erkek çocuklarına en çok verilen isim olmasının hikayesinin anlatıldığı filmde milletin, darbe imaları ve teşebbüslerine karşı artık daha uyanık ve kararlı durduğu vurgulanıyor.

15 Temmuz gecesi felah kaynağı ve bir çağrı olan selaların, millet için anlamına da değinilen 45 saniyelik film, "Tasalanma sen ey vatan, bir selaya bakar meydanlara inmemiz." sloganıyla son buluyor.

Film bugün televizyon kanalları, sosyal medya ve çevrim içi mecralarda izleyiciyle buluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar 416 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında

15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında