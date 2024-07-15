15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tarihi mekanlar ışıklandırıldı
İstanbul ve Ankara'daki bazı tarihi mekanlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ışıklandırıldı.
İstanbul/Ankara
Işıklandırılan mekanlar arasında Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Kuleli Askeri Lisesi, Bağcılar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı yer aldı.
Işık boyama tekniğiyle yapılan etkinlikte, "15 Temmuz" logosu ve "15 Temmuz Milletin Zaferi" yazısı tarihi mekanlara yansıtıldı.
Vatandaşlar, ışıklandırmayı ilgiyle takip ederken fotoğraf da çekti.
Kentteki bazı tarihi mekanlarda saat 21.00 itibarıyla başlayan ışıklandırma, saat 02.00'ye kadar sürecek.
Başkentin simge yerleri 15 Temmuz'a özel ışıklandırıldı
Başkentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde tarihi ve kültürel mekanlara "15 Temmuz" ve "Milletin Zaferi" logoları yansıtıldı.
Ankara'nın sembolleri arasında yer alan 2. Meclis Binası, Polatlı Duatepe ve Ankara Kalesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında ışıklandırıldı.
Yansıtılan logolar önünde, ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.