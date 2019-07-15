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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Mehmet Nuri Uçar,Serdar Bitmez   | 15.07.2019
Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

Doha

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.




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