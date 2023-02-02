Yoğun kar nedeniyle kara ve köy yollarına ulaşım sağlanamıyor
Ülkenin doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok kara yolu ve köy yolunda ulaşım aksıyor.
Ankara
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Divriği, Gürün, Zara ve Suşehri ilçelerinde kar etkili oldu.
Yağış nedeniyle 268 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Kayseri
Kayseri'de etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede 32 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı'da 5, Sarız'da ise 27 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dün akşamdan bu yana 116 kırsal mahalle yolunu da ulaşıma açtı.
Merkez ve ilçelerde 156 araç ve 328 personelle, kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.
Malatya
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan 530 mahallenin yolunu ulaşıma açmak için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Kent genelinde 500 ekip, 1300 personelle karla mücadele eden ekipler, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'ta kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 530 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Malatya-Pütürge kara yolunda ise otobüs, kamyon ve çekici gibi araçların geçişine izin verilmiyor.
Adıyaman
Adıyaman'da kar nedeniyle 85 köy ve 144 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle 229 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum
Erzurum'da aralıklarla devam eden kar, gece şiddetini artırdı. Yoğun kar nedeniyle 1439 mahalle ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.
Ardahan
Ardahan'da kar ve yer yer tipi nedeniyle ilçelerden Posof'ta 4, Damal'da 3, Çıldır'da ise 5 köy yolu kapandı.
Ağrı
Ağrı'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Patnos ilçesinde 92, il merkezinde ise 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.
Tunceli
Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 45, ilçelerden Çemişgezek'te 10, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 48, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 36, Pertek'te 28, Pülümür'de 41 olmak üzere 251 köy yolu ulaşıma kapandı.
Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.
Olumsuz hava şartlarının ulaşımı zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, "Ovacık-Hozat kara yolunun 28 ve 56. kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 254 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma yürüttü.
Özalp ilçesinde kar yağışı sonrası beyaza bürünen Emek Mahallesi'nde ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.
Hakkari
Hakkari merkez ve ilçelerinde akşam etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yağış nedeniyle sürücülerin trafikte ilerlemekte zorluk yaşadığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde, iş yerleri ve evlerinin önünde biriken karı temizledi.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alının bilgiye göre, yoğun kar nedeniyle kent genelinde 105 köy ve 223 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ve belediye ekipleri, ana yollarda, kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli-Derecik ile Yüksekova-Derecik kara yolunun bazı bölümleri taşıt trafiğine kapatıldı.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 297 köy yolunun kapandığını belirtti.
Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için çalıştıklarını ifade etti.
Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde 103 santimetre ölçülen kar kalınlığının Nemrut Kayak Merkezi'nde ise 91 santimetreyi bulduğunu belirtti.
Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 297 köy yolunun kapandığını belirtti.
Ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için önemli bölgelerde ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.
Belediye ekipleri kent merkezindeki kaldırım, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.
Araçların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar da iş yeri ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.
Muş Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezindeki kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını bildirdi.
Vatandaşlardan Burhan Sayılgan da bu yıl karın geç yağdığını belirterek, "Vatandaşımız kuraklık endişesi yaşıyordu. Bir kaç günden beri aralıklarla etkili olmaya devam eden kar herkesi sevindirdi." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.