Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Ülke genelinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğinin doğduğunu bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeğin görüntülerini paylaştığı mesajında, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." ifadelerini kullandı.
Adana'da yılın ilk bebeği "Masal" oldu
Ayşe ve Emrah Çelik çiftinin saat 00.00'da doğan kız bebeklerine, "Masal" ismi verildi.
Anne Ayşe Çelik, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
İkinci bebeği olduğunu belirten Çelik, "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çok memnun kaldık. Tüm sağlık personellerinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diye konuştu.
Kayseri
Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'nde, saat 00.02'de, 3 kilo 300 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.
Kezban ve Oğuz Alkan çifti, sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Ceylin" ismini verdi.
Kezban Alkan, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade etti.
Tüm çocuklar için güzel bir yıl olmasını temenni eden Alkan,"Yeni yılın yeni bebeği olduğu için çok heyecanlıyım. Yeni yılın herkese güzellikler getirmesini diliyorum. Bize de yeni yılın ilk bebeği olması sürpriz oldu. Heyecanlı ve duygusalız. İkinci çocuğumuz." dedi.
Baba Oğuz Alkan da yeni yıla bebekleri ile girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.
Dünyada tüm bebeklerin huzurlu bir hayat geçirmesi gerektiğini aktaran Alkan, Filistin'deki bebekler için de savaşın bitmesini diledi.
Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ertuğrul Keklik de hastanelerinde 2024 yılının ilk bebeğinin dünyaya geldiğini aktardı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Arzu Karakaş Aydın ise bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Alkan ailesini dünyaya gelen bebekleri için hastanede ziyaret etti.
Konya
Konya'da 2024 yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.
Kezban ve Halil İbrahim çiftinin kız bebekleri 3 kilo 750 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.
Uyanık çifti, 22 yıllık evliliklerinde 3'üncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
Aileyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, altın hediye ederek bebeğe sağlıklı ve uzun ömür diledi.
Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da aileye yeni doğan hediye paketi verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.