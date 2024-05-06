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Sivas ve Van'da kar yağışı etkili oldu

Sivas'ın Koyulhisar ile Suşehri ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Serhat Zafer, Faruk Kara, Zafer Tayfur  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Sivas ve Van'da kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Zafer Tayfur/AA

Sivas/Van

Sivas

Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Koyulhisar'da çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkisini gösterdi.

İlkbahar ve yaz aylarında çok sayıda doğaseverin uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yayla kısmen karla kaplandı.

Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.


Fotoğraf: Zafer Tayfur/AA

Van

İlçede dün akşam etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü ilçede, ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı, yüksek kesimler beyaza büründü.

İlçe sakinlerinden Kıyas Bakışkan, güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

Antalya'da ve diğer illerde insanların deniz sezonunu açtığını belirten Bakışkan, "Bugün 6 Mayıs ve ilçemizde kar yağdı. Sobalarımızı yakmaya devam ediyoruz." dedi.

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