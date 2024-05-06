Sivas, Van ve Malatya'da kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın Koyulhisar ile Suşehri ilçelerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın Başkale ilçesinde ve Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas/Van/Malatya
Sivas
Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Koyulhisar'da çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkisini gösterdi.
İlkbahar ve yaz aylarında çok sayıda doğaseverin uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yayla kısmen karla kaplandı.
Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.
Fotoğraf: Zafer Tayfur/AA
Van
İlçede dün akşam etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü ilçede, ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı, yüksek kesimler beyaza büründü.
İlçe sakinlerinden Kıyas Bakışkan, güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.
Antalya'da ve diğer illerde insanların deniz sezonunu açtığını belirten Bakışkan, "Bugün 6 Mayıs ve ilçemizde kar yağdı. Sobalarımızı yakmaya devam ediyoruz." dedi.
Malatya
Kentte dünden bu yana etkisini gösteren sağanak, soğuk havayla birlikte yüksek rakımlı ilçelerde yerini kara bıraktı.
Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimleri karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.