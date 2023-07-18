Dolar
26.98
Euro
30.31
Altın
1,965.14
ETH/USDT
1,889.00
BTC/USDT
29,763.00
BIST 100
6,604.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
#haberici

MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Aykut Karadağ  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Kayaş'ta bulunan MKE Kapsül Fabrikası'ndaki yangın söndürülmüştür." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda bulunan mühimmat kontrollü olarak imha edilecek
Altun'dan Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Çanakkale'deki orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti

Benzer haberler

MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi

MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi

Çanakkale'deki orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu

Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti

Tekirdağ'daki orman yangınına balya makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi

Tekirdağ'daki orman yangınına balya makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama

MKE'nin kapsül fabrikasında patlama

Tekirdağ Malkara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ Malkara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet