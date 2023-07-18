MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Kayaş'ta bulunan MKE Kapsül Fabrikası'ndaki yangın söndürülmüştür." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.