Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına tepkiler sürüyor
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Ajans çalışanlarının serbest bırakılmasını ve Türkiye'den özür dilenmesini bekliyoruz." dedi.
Denizli/Trabzon
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Mısır ofisindeki 4 çalışanın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, olay nedeniyle AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ile personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Mısır polisinin, AA Kahire Ofisine düzenlediği baskın ve sonrasında yaşattıklarını kınıyoruz." diyen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"1'i Türk vatandaşı 4 Anadolu Ajansı çalışanının hiçbir gerekçe ileri sürülmeden gözaltına alınması, uluslararası hukuka ve nezakete sığmayan, ayıpladığımız bir davranıştır. Yapılan, vicdanen ve insani olarak da hoş görülebilecek bir durum değildir. Mısır'ın, bu yanlışından dönmesini ümit ediyoruz. Ajans çalışanlarının serbest bırakılmasını ve Türkiye'den özür dilenmesini bekliyoruz. Devletimizin gözü kulağı niteliğindeki, köklü bir geçmişi bulunan Anadolu Ajansımız ile çalışanlarının yanındayız."
Memur-Sen'den açıklama: "Özgür basına müdahale"
Memur-Sen Denizli Başkanı Feyzullah Öselmiş de açıklamasında, AA muhabirlerine uygulanan taciz ve yıldırma girişimini kınadıklarını belirtti.
Mısır polisinin hiçbir yasal dayanak olmaksızın 4 gazeteciyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmesinin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öselmiş, şunları ifade etti:
"Basın özgürlüğü ve haberleşme hakkının gasp edilmesinin ötesine geçemeyecek bu yanlış düzeltilmeli, gazeteciler serbest bırakılmalıdır. Darbe yönetiminin esiri altında bulunan Mısır, darbeci cuntanın etkisini her alanda hissetmekte, demokrasi ve şeffaflık konusunda sınıfta kaldığını bir kez daha ortaya koymakta, ilkel yöntemlerle özgür basına müdahale ederek Mısır zindanlarında zulüm gören binlerce insanın acısını örtmeye, gizlemeye, insanlık suçunu tarihten silmeye çalışmaktadır. Türk basınına uygulanan bu taciz ve yıldırma girişimi, darbeci cuntanın insanlık suçunu örtmeyecek, tarihe yeni bir kara leke olarak kayıt edilecektir. Tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda insani bir görev bildikleri, acı ve gözyaşını dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarımıza uygulanan bu taciz ve yıldırma girişimi derhal son bulmalıdır."
Trabzon
"Bir an önce serbest bırakılmalı"
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili de AA'nın Mısır ofisindeki 4 çalışanın gözaltına alınmasını kınadı.
Tefenlili, Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını ve Türkiye'den özür dilenmesini beklediklerini bildirdi.
Hak-İş Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez de hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu baskını şiddetle kınadıklarını belirterek, Mısır'ın gözaltına aldığı 4 Anadolu Ajansı çalışanını bir an önce serbest bırakmasını beklediklerini kaydetti.
"Anadolu Ajansının Mısır bürosuna yapılan baskını şiddetle kınıyoruz"
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, beraberinde Trabzon Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep Narter ile Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Zafer Sel ile görüştü.
Yaşanan olayı kınadıklarını belirten Prof. Dr. Kutlu, "Ülkemizin en muteber ve köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansının Mısır bürosuna yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Basın çalışanlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını diliyor ve istiyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Mısır ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkilere ciddi anlamda zarar verebilecek bir tutumdur." diye konuştu.
Yapılan haksızlığın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, Anadolu Ajansına geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.