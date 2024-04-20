İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in perşembe (18 Nisan) gününden itibaren Tulkerim'e yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 14'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.
Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin güncel bir bilgi henüz verilmezken, Filistin haber ajansı WAFA son olarak 18 Filistinlinin olaylarda yaralandığını duyurmuştu.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusunun 18 Nisan'dan bu yana Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik baskının bittiği ve İsrail güçlerinin bölgeden çekildiği öğrenildi.
Ambulansların, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından söz konusu mülteci kampına girebildiği kaydedildi.
Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın
İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.
Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail ordusunca düzenlenen saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda öldürdüğü 5 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu açıklanmıştı.
İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta enkaz altından ceset çıkarma işlemleri sürüyor
Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor.
İsrail askerlerinin Han Yunus'a karadan 4 ay boyunca düzenlediği saldırılardan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında çok sayıda ceset kaldı.
AA kameraları, sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği kentteki cesetleri çıkarma işlemini görüntüledi.
Ekipler, ceset parçalarını siyah torbalara koyup cenaze namazlarını kıldı ve sonrasında araçlara yükleyerek defin öncesi hastanelere nakletti.
Cesetler, parçalanmış ve çürümüş olduğu için sayıları net olarak belirlenemedi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Kurumu, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze’deki Şifa Hastanesi ve çevresinden 409 cenazenin çıkarıldığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.