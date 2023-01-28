İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te vurduğu Filistinli çocuk öldü
İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te vurduğu Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
KUDÜS
Filistinli sivil toplum örgütü Vadi Hilva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Enformasyon Merkez'nin avukatı Muhammed Mahmud, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde üç gün önce (25 Ocak Çarşamba) 16 yaşındaki Filistinli çocuk Vedi Aziz Ebu Ramuz'u ateş açarak yaraladığını belirtti.
Mahmud, Filistinli çocuk Ebu Ramuz'un aldığı yara nedeniyle bugün hayatını kaybettiğini kaydetti.
İsrail güçleri, 25 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde 2 Filistinliyi yaralamıştı. İsrail polisi açıklamasında yaralıların durumunun ağır olmadığını iddia etmişti.
İsrail güçleri, 25 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na da baskın düzenlemiş, 17 yaşındaki bir Filistinli çocuğu öldürmüştü.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinli yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesine baskın düzenlediği belirtildi.
Baskın sırasında 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen haberde, İsrail güçlerinin gerçek mermi kullandığı aktarıldı.
Öte yandan, Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin 5 yaralı Filistinliyi Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne naklettiği ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, Rafidya Hastanesi'ne getirilen ve karın bölgesinden vurulan bir yaralının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na yönelik baskınını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale etmiş, 5 Filistinliyi yaralamıştı.
İsrail güçlerinin 26 Ocak Perşembe günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında da 9 Filistinli öldürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.