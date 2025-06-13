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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonucu başkent Tahran'daki bir binada hasar meydana geldi İsrail ordusu, İran’a düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini vurdu.
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İran lideri Hamaney, İsrail'e sert karşılık vereceklerini bildirdi

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Haydar Şahin  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
İran lideri Hamaney, İsrail'e sert karşılık vereceklerini bildirdi

Ankara

Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

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İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

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