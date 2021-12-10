Hatayspor geri düştüğü maçta Altay'ı mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.
İzmir
Karşılaşmanın 11. dakikasında Murat Akça'nın müdahale edemediği topu yakalayan Diouf'un pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Adekugbe'nin şutunda İbrahim Öztürk pozisyonu uzaklaştırdı.
21. dakikada Altay öne geçti. Atakaş Hataysporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in güzel şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
38. dakikada Ribeiro'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Fatih'in kafa vuruşuyla indirdiği topla kale önünde buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere bitti.
Müsabakanın 49. dakikasında topla bir süre ilerleyen Ribeiro'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Lis'in engellediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top yandan dışarı gitti.
71. dakikada hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Diouf'un şutunda kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direkten döndü. Meşin yuvarlakla buluşan Saint Louis'in şutunda top dışarı çıktı.
75. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Lobjanidze'nin yaptığı ortada kale önünde Saint Louis yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
84. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün Lobjanidze'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Atışı 86. dakikada kullanan Diouf'un vuruşunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.