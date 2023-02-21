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Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen depremlerde Samandağ ilçe merkezinde bazı binalar yıkıldı
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Hatay'da merkezli depremde valilik binasının bir kısmı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

Abdullah Doğan   | 21.02.2023
Hatay'da merkezli depremde valilik binasının bir kısmı yıkıldı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Hatay

İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.

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