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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Hatay'da 2 kişi itfaiye ekiplerince depremin 86. saatinde kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 2 kişi, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 86 saat sonra çıkarıldı.

Süleyman Elçin   | 09.02.2023
Hatay'da 2 kişi itfaiye ekiplerince depremin 86. saatinde kurtarıldı

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.


Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi Karabay Apartmanı'nda ekipler, 74 yaşındaki Semiha Alkan ve kardeşi 69 yaşındaki Mehmet Alkan'a ulaştı.

Ekipler, 2 kişiyi yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından depremin 86'ncı saatinde enkazdan çıkarttı.

Sağlık durumları iyi olduğu gözlenen Alkan kardeşler, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

Alkan kardeşlerin yakınları itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

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