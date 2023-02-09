Hatay'da 2 kişi itfaiye ekiplerince depremin 86. saatinde kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 2 kişi, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 86 saat sonra çıkarıldı.
Antalya
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi Karabay Apartmanı'nda ekipler, 74 yaşındaki Semiha Alkan ve kardeşi 69 yaşındaki Mehmet Alkan'a ulaştı.
Ekipler, 2 kişiyi yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından depremin 86'ncı saatinde enkazdan çıkarttı.
Sağlık durumları iyi olduğu gözlenen Alkan kardeşler, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.
Alkan kardeşlerin yakınları itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.