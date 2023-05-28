Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla selamlaşıyor
logo
#haberici

Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor

Ekip  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Ankara

İl Seçim Kurulu görevlileri, hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

Adıyaman

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Erdil çifti ile Sümeyye Şahin'in evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

18 yaşındaki Sümeyye Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Rahatsızlığı dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini belirten Şahin, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

90 yaşındaki Osman Erdil ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek sandığı ayağına kadar getiren ekiplere teşekkür etti.

Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

Kırklareli

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini Akıncıoğlu'nun bulunduğu odaya yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Akıncıoğlu, oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Akıncıoğlu, oy kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 18 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

Tekirdağ ve Edirne

Tekirdağ'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

İl Seçim Kurulu görevlileri, Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 61 yaşındaki Ratibe Peker'in evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri Peker'e oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Peker, oyunu kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti.

Tekirdağ merkezde sandığa gidemeyen 13 seçmen "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacak.

Edirne'de de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı
Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler
Bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu

Benzer haberler

Diyarbakır ve Siirt'te hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Diyarbakır ve Siirt'te hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Edirne'de evde tedavi gören hastalar, ekiplerin yardımıyla oy kullandı

"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı

Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Adıyaman'da ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

Adıyaman'da ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
Adıyaman'daki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

Adıyaman'daki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet