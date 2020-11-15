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Formula 1'de 7. kez şampiyon olan Hamilton: Bu, hayallerimizin çok çok ötesinde

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, hayallerinin çok ötesinde bir şey başardığını belirtti.

Abdulkadir Karakaya   | 15.11.2020
Formula 1'de 7. kez şampiyon olan Hamilton: Bu, hayallerimizin çok çok ötesinde Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

İstanbul

F1 DHL Türkiye Grand Prix’si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapıldı. Yarışın ilk virajında Mercedes takımı pilotu Valtteri Bottas (77) ile Renault takımı pilotu Esteban Ocon (31) çarpıştı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamilton, bugün zor bir yarış olacağını bildiğini söyledi.

Sıralama turlarındaki konumlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığını yaşamadıklarını kaydeden Hamilton, "Doğru yolda olduğumuzu biliyorduk ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takım olarak işimiz bu. İleriye yönelik hamleler yapabilmek için iletişimimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışın başında podyuma çıkamayacağını düşündüğünü aktaran 35 yaşındaki sürücü, "Ancak inanmaya devam ettim ve bir noktada hız kazanacağımı düşündüm. Öyle de oldu. Michael Schumacher'in şampiyonaları kazanmasını izlediğimi hatırlıyorum. Hayatım boyunca ben de bu kadar yüksek seviyeler için hayal kurdum ancak çok uzak gözüküyordu. Bu, hayallerimizin çok çok ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Grand Prix'sini Hamilton'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez, "Ferrari'ler güçlü bir şekilde geliyordu ve kaybetmeye çok yakındık. Lastiklere tutunmak da zordu ama harika bir sonuç aldık. Takım için iyi puanlar kazandık ve bundan çok memnunum." yorumunu yaptı.

Yarışı üçüncü sırada bitiren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise, özellikle son turun yoğun geçtiğini belirterek, "Sonunda podyumu yakalamak biraz sürpriz oldu. Çok mutluyum, gerçekten keyifli bir yarıştı." ifadelerini kullandı.​​​​​​​


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