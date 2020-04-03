Euro
7.19
Dolar
6.63
BIST 100
89,510.88
Altın
1,611.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, #haberici

Filistin'de koronavirüsten nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı

Filistin'de koronavirüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal süresi 30 gün daha uzatıldı.

Hamdi Yıldız   | 03.04.2020
Filistin'de koronavirüsten nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat Twitter hesabından Abbas'ın OHAL'i uzatma kararını yayımladı.

Kararda, OHAL sürecinde koronavirüsten korunma amaçlı yürütülen icraatların devam ettirileceği aktarıldı.

Nisan sonuna kadar uzatılan OHAL kararına ilişkin dün açıklama yapan Başbakan Muhammed İştiyye, tüm vilayetlerde sokağa çıkma sürelerinin sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında olmak üzere kısaltıldığını duyurmuştu.

Kısmi sokağa çıkma yasağına göre, akşam 17.00'den sonra eczaneler dışında tüm işyerlerinin kapalı tutulacağını bildirmişti.

Filistin hükumeti 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilan etmişti.

Son resmi verilere göre, Filistin'de 161 koronavirüs vakası bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump: Çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Libya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Rusya'da polis, Kovid-19 gerçeklerinin saklandığını iddia eden doktoru gözaltına aldı
Arap ülkelerindeki can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Benzer haberler

Filistin'de koronavirüsten nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı

Filistin'de koronavirüsten nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı

AFAD Başkanı Güllüoğlu: İdlib'in gündemi koronavirüs değil

Rusya'da polis, Kovid-19 gerçeklerinin saklandığını iddia eden doktoru gözaltına aldı

Arap ülkelerindeki can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerindeki can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı
Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak

Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak