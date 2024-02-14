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Erzincan'da toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin soruşturmada iş yeri yetkilisi 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Erzincan'da toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin soruşturmada iş yeri yetkilisi 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kayıp işçileri arama-kurtarma çalışmalarının devletin ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Adli soruşturma kapsamında çevre, maden, jeoloji, iş sağlığı, kimya, inşaat ve ziraat alanında uzman 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Halihazırda soruşturma kapsamında iş yeri yetkilisi 4 kişi gözaltına alınmış olup, bilirkişi raporuna göre soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Erzincanlı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, arama kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

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