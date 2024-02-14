Erzincan'da toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin soruşturmada iş yeri yetkilisi 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin soruşturmada iş yeri yetkilisi 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kayıp işçileri arama-kurtarma çalışmalarının devletin ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğünü anımsatan Tunç, şunları kaydetti:
"Adli soruşturma kapsamında çevre, maden, jeoloji, iş sağlığı, kimya, inşaat ve ziraat alanında uzman 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Halihazırda soruşturma kapsamında iş yeri yetkilisi 4 kişi gözaltına alınmış olup, bilirkişi raporuna göre soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Erzincanlı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, arama kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.