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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "(Gazze'de) Bugün bir trajedinin 100. günü"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki 100. günü "trajedi" olarak tanımlayarak ateşkes talebini yineledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "(Gazze'de) Bugün bir trajedinin 100. günü" Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ankara

Ghebreyesus X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırılar için "Bugün bir trajedinin 100. günü." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de "büyük bir insani kriz" yaşandığının altını çizdi.

Hastanelere gerçekleştirilen 300'den fazla saldırı ve kritik yardımlara güvenli erişimin engellenmesinden dolayı, Gazze'deki çoğu hastanenin işlev görmediğini işaret eden Ghebreyesus, "Hastalıklar, giderek daha küçük alanlara sıkışmak zorunda kalan ve temiz suya erişimi olmayan bir nüfus arasında yayılıyor."değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor." diyen Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler ve DSÖ'nün Gazze'de ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktan sürekli alıkonulduğunun altını çizen Ghebreyesus ayrıca İsrailli esirlere de değinerek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

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