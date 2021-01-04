Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'darbe açıklamaları'na tepki: Bu zihniyete karşı milletimiz uyanıktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, muhalefetin sözcülüğünü yapanların, haftaya darbe söylemleriyle başladıklarını belirtti.
Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 4, 2021
Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.
Birisinin "Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok" derken bir diğerinin "Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı' dediğini anımsatan Altun, darbe özlemi içerisinde olanların bu eş güdümlü söylemlerinin hiç sürpriz olmadığını vurguladı.
Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyetin, 27 Mayıs'tan bu yana hep aynı olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
"Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.