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Cezayir Dışişleri Bakanı: Libya'da barışçıl çözüme destek için girişim başlatacağız

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, ülkesinin Libya'daki krize barışçıl çözüm çerçevesinde girişim başlatacağını söyledi.

Hacer Başer   | 02.01.2020
Cezayir Dışişleri Bakanı: Libya'da barışçıl çözüme destek için girişim başlatacağız

Cezayir

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Libya'ya gönderilen insani yardımlara ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Cezayir, gelecek günlerde Libyalı taraflar arasındaki krize barışçıl çözüm üretme çabaları çerçevesinde çeşitli girişimlerde bulunacak." ifadesini kullandı.

Libya'ya yabancı müdahaleyi kabul etmediklerini vurgulayan Bukadum, Libyalı taraflara savaşı durdurma ve barışçıl çözüme yönelme çağrısında bulundu.

Bukadum, "Top, tüfek, çözüm değildir. Çözüm, başta Cezayir olmak üzere komşu ülkelerin yardımıyla Libyalı taraflar arasında yapılacak istişare ile mümkün olacaktır." dedi.

Cezayir'de 27 Aralık 2019'da yapılan Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısında uluslararası sahada özellikle Libya, Mali, Afrika'nın batı sahili ve Sahra bölgesinde Cezayir'in rolüne işlerlik kazandırılacağı vurgulanmıştı.

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