AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini bildirdi.
Brüksel
Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını belirtti.
Yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı kutladığını ifade eden von der Leyen, görüşmesi hakkında şunları aktardı:
"Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı dahil olmak üzere, uluslararası zorlukları ele aldık. Ayrıca AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.