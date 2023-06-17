Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,716.90
BTC/USDT
26,330.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
#haberici

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

Brüksel

Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını belirtti.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı kutladığını ifade eden von der Leyen, görüşmesi hakkında şunları aktardı:

"Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı dahil olmak üzere, uluslararası zorlukları ele aldık. Ayrıca AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı
Hatay Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Bakan Yerlikaya: Depremzedelere, kira yardımının üçüncü taksitlerinin tümünü bayramdan önce ödeyeceğiz
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizin itibarını artıracak projelerimizi yakında paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizin itibarını artıracak projelerimizi yakında paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet