Zyrtarët e lartë të BE-së nënvizojnë rëndësinë strategjike të lidhjeve me Turqinë pas bisedimeve në Ankara

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30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
BRUKSEL (AA) – Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian theksuan rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve me Turqinë pas bisedimeve të nivelit të lartë me presidentin Recep Tayyip Erdogan në Ankara të martën, duke vënë në pah bashkëpunimin në fushat e sigurisë, migracionit, energjisë dhe stabilitetit rajonal, transmeton Anadolu.
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, e përshkroi Turqinë si “partner kyç në siguri, migracion dhe energji”, duke nënvizuar gjithashtu statusin e saj si vend kandidat për anëtarësim në BE.
Pas takimit me Erdoganin, Kallas tha se palët diskutuan mënyrat për të forcuar më tej marrëdhëniet BE–Turqi dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë.
“Trajtuam gjithashtu luftën e Rusisë kundër Ukrainës, konfliktet në Lindjen e Mesme dhe përgatitjet për Samitin e NATO-s në Ankara. Turqia po jep një kontribut të rëndësishëm në mbrojtjen e krahut lindor të NATO-s”, shkroi ajo në platformën sociale amerikane X.
Komisioneri i BE-së për Punët e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner, i cili shoqëroi Kallasin dhe Komisioneren për Zgjerim Marta Kos gjatë vizitës, tha se bashkëpunimi në siguri dhe migracion mbetet prioritet i lartë për të dyja palët dhe element thelbësor i agjendës dypalëshe.
“Situata aktuale gjeopolitike tregon se përballemi me sfida të përbashkëta dhe duhet të punojmë së bashku”, tha Brunner në X.
Edhe Kos theksoi përfitimet e bashkëpunimit më të ngushtë mes Brukselit dhe Ankarasë, duke përmendur mundësitë për rritjen e tregtisë dhe investimeve, si dhe forcimin e lidhjeve në transport, energji dhe digjitalizim midis Evropës dhe Azisë.
“Kemi shumë për të fituar duke bashkëpunuar më ngushtë me Turqinë… Në një kohë turbulencash në rritje, bashkëpunimi i ngushtë mes BE-së dhe Turqisë mund të sjellë më shumë parashikueshmëri dhe të avancojë stabilitetin rajonal”, tha ajo në X.