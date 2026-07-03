Zv.presidenti turk takohet me presidentin iranian në Teheran

Seyit Şamil Kurt
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Zëvendëspresidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz u takua sot me presidentin iranian Masoud Pezeshkian në Pallatin Saadabad në Teheran, transmeton Anadolu.
Yilmaz udhëtoi për në Iran për të marrë pjesë në një ceremoni shtetërore për udhëheqësin suprem të ndjerë të vendit, Ali Khamenei, i cili u vra në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit në fund të shkurtit.
Në një deklaratë në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Yilmaz tha se Turqia "ndjen thellësisht dhimbjen" e përjetuar nga "populli vëllazëror iranian" në periudhën e fundit.
"Si Turqi, ne do të vazhdojmë të kontribuojmë në përpjekjet për ta bërë paqen dhe stabilitetin të përhershëm në rajonin tonë, për të forcuar kanalet e dialogut dhe për të mbështetur procesin e normalizimit pas luftës", tha ai.
Yilmaz tha se Turqia do të vazhdojë të punojë me homologët iranianë për të zhvilluar më tej marrëdhëniet dypalëshe në të gjitha fushat, veçanërisht në ekonomi, tregti, energji dhe transport.
Ai e falënderoi Pezeshkianin për pritjen dhe i shprehu ngushëllime shtetit dhe popullit iranian.
“Lutem për mëshirën e Allahut për të gjithë vëllezërit tanë iranianë që humbën jetën, veçanërisht për udhëheqësin suprem Ali Khamenei, dhe i shpreh edhe një herë durim dhe ngushëllime shtetit iranian dhe popullit mik dhe vëllazëror të Iranit”, tha Yilmaz.
Ceremonitë mortore për udhëheqësin suprem të ndjerë do të zhvillohen nga 3 deri më 9 korrik në disa qytete anembanë Iranit.