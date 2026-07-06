Zv/presidenti turk vlerëson samitin e NATO-s si “një mbledhje historike për parandalimin”

Efe Özkan
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Zv/presidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz, ka deklaruar se samiti i NATO-s në Ankara do të jetë një mbledhje me rëndësi historike në një kohë kritike të transformimit global, transmeton Anadolu.
“Duke u mbajtur gjatë një periudhe kritike kur bota po kalon një transformim të madh, ky samit do të jetë një mbledhje historike ku përpjekjet e aleancës në fushat e parandalimit dhe mbrojtjes do të shqyrtohen nga një perspektivë 360-gradëshe dhe do të vlerësohen hapat drejt rritjes së investimeve në mbrojtje”, shkroi Yilmaz në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Ai theksoi se Turqia e “karakterizuar nga lidershipi i fortë, sistemi efektiv i mbrojtjes dhe diplomacia paqësore” do të jetë në qendër të diskutimeve.
Yilmaz gjithashtu tha se pret që samiti të sjellë rezultate të dobishme për Turqinë, rajonin dhe stabilitetin global.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s do të mblidhen në Ankara më 7 dhe 8 korrik për samitin e aleancës 2026, i organizuar nga Turqia.
Samiti dyditor do të përqendrohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet e mbrojtjes të dakorduara në samitin e vitit 2025, vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit të industrisë së mbrojtjes.
Ai zhvillohet mes debatit të ripërtërirë mbi ndarjen e barrës transatlantike dhe pasigurisë së vazhdueshme rreth luftës Rusi-Ukrainë. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, pritet gjithashtu të marrë pjesë në aktivitetet e samitit.