Zonja e parë turke pret bashkëshortet dhe bashkëshortët e udhëheqësve në samitin e NATO-s në Ankara

Seyit Şamil Kurt
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Zonja e parë e Turqisë, Emine Erdogan, priti sot bashkëshortet dhe bashkëshortët e liderëve që morën pjesë në Samitin e 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në kryeqytetin turk, Ankara, raporton Anadolu.
Erdogan i mirëpriti mysafirët në Rezidencën Çankaya, ku ata morën pjesë në tryezën e rrumbullakët me temën “Fëmijët, teknologjia dhe siguria: Mbrojtja e brezit të ardhshëm”.
Duke iu drejtuar pjesëmarrësve, Erdogan tha se siguria e fëmijëve nuk duhet të trajtohet si një cilësim shtesë në platformat digjitale, por si “parimi i parë i dizajnit”.
“Kutia e zezë e algoritmeve duhet të hapet dhe kompanitë e teknologjisë duhet t’ia nënshtrojnë ndikimin shoqëror të produkteve të tyre një auditimi të pavarur”, tha ajo.
Erdogan theksoi se ekspozimi i fëmijëve ndaj platformave digjitale nuk mund t’u lihet vetëm kompanive që udhëhiqen nga fitimi.
“Kompanitë janë përgjegjëse para aksionarëve të tyre, ndërsa shtetet janë përgjegjëse para kombeve të tyre”, tha ajo, duke shtuar se qeveritë kanë detyrimin të ndërtojnë një kornizë të përqendruar te njeriu për mbrojtjen e fëmijëve në epokën digjitale.
Ajo tha se Turqia është përpjekur ta avancojë këtë çështje në arenën ndërkombëtare përmes nismës së saj “Të drejtat e fëmijëve në botën digjitale”, ndërsa në nivel kombëtar ka ndërmarrë masa si kufizimi i qasjes në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15-vjeçare, kërkesa për verifikimin e moshës dhe detyrimi për platformat që të ofrojnë kontrolle prindërore.
Erdogan shtoi se synimi nuk është t’u mohohen fëmijëve mundësitë që ofron teknologjia, por që ato mundësi të jenë të përshtatshme për dinjitetin, sigurinë dhe zhvillimin e tyre.
Në tryezën e rrumbullakët folën edhe disa bashkëshorte liderësh, përfshirë Brigitte Macron, bashkëshorten e presidentit francez, Olena Zelenska, bashkëshorten e presidentit të Ukrainës, si dhe bashkëshorte e bashkëshortë të liderëve nga Lituania, Finlanda, Rumania, Polonia, Koreja e Jugut, Sllovenia, Shqipëria, Republika Çeke, Danimarka, Greqia, Mali i Zi, Estonia, Kanadaja, Gjermania dhe Komisioni Evropian.
Pas takimit, Erdogan shtroi një drekë për mysafirët, ku u shërbyen specialitete të kuzhinës turke.
Më pas, mysafirët vizituan një koleksion me pëlhura tradicionale turke, qëndisje dhe punime artizanale që pasqyrojnë trashëgiminë kulturore anadollase, mezopotamike, osmane dhe turke.
Programi përfundoi me një fotografi familjare, pas së cilës Erdogan i përcolli mysafirët një nga një.