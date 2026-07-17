Rabia İclal Turan
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) janë "më afër" se kurrë më parë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes lidhur me sanksionet CAATSA dhe programin F-35, tha zëvendësministri i Jashtëm i Turqisë dhe ambasadori Levent Gumrukçu, raporton Anadolu.
Duke folur në një aktivitet të organizuar nga Programi i Turqisë në Këshillin Atlantik në Washington, Gumrukçu tha se zgjidhja e kësaj mosmarrëveshjeje ishte një përparësi kryesore kur presidenti Donald Trump mori detyrën, duke çuar në krijimin e një grupi të përbashkët pune politik dhe ushtarak.
"Ata kanë shqyrtuar shumë mundësi të ndryshme për të përmbushur detyrimet ligjore nga pala amerikane dhe konsideratat politike dhe ekonomike nga pala turke", tha ai, duke iu referuar grupit të punës.
"Këtë herë vërtet ndihemi më afër. Ndjejmë se mund të jemi në gjendje ta zgjidhim këtë çështje dhe ta lëmë pas këtë problem", tha ai, duke shtuar se ende nuk mund të japë detaje se si mund të duket një marrëveshje apo kur mund të arrihet ajo.
"Për herë të parë, në të vërtetë në 10 deri në 15 vitet e fundit, kemi besim të plotë te administrata e Shteteve të Bashkuara se kur të arrijmë një marrëveshje, edhe ata do të përmbushin pjesën e tyre të marrëveshjes", tha ai.
Ai tha se përpjekja shkon përtej kthimit të Turqisë në programin F-35, duke e përshkruar atë si pjesë të një përpjekjeje më të gjerë për të krijuar "një bashkëpunim shumë më të thellë në industrinë e mbrojtjes" mes dy vendeve.
Lidhur me blerjen e sistemeve ruse S-400 nga Turqia në vitin 2019, Gumrukçu tha se Turqia u përball me një nevojë urgjente për mbrojtje ajrore pasi nuk arriti të siguronte sisteme alternative nga aleatët e saj.
Gumrukcu tha se Ankaraja iu drejtua Rusisë për të mbushur një "boshllëk të menjëhershëm" në nevojën urgjente për mbrojtje ajrore, duke e cilësuar atë si "një blerje të vetme".
"Ne u detyruam ta blinim këtë S-400 si një zgjidhës të menjëhershëm të boshllëkut. Por edhe menjëherë pas kësaj, u kemi thënë aleatëve tanë se kjo është një blerje e vetme", tha ai.
- Kundërshtimet greke ndaj bashkëpunimit në mbrojtje “të panevojshme”
I pyetur për kundërshtimet nga disa anëtarë të Kongresit amerikan, përfshirë disa me origjinë greke, ai u përgjigj:
“Jo vetëm anëtarët e Kongresit me origjinë greke, por edhe nga Greqia kanë ardhur disa deklarata për këtë çështje dhe besoj se kjo është një lloj politike e panevojshme.”
"Kur Greqia blen pajisjet e saj të mbrojtjes nga vende të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropianë, ne kurrë nuk kemi komentuar për këtë, sepse jemi në të njëjtën aleancë dhe do të ishim vetëm të kënaqur nëse aleatët tanë bëhen më të fortë në mbrojtjen e tyre", shtoi ai.