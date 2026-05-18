Xhamia e mbuluar me hardhi në Adana ka marrë pamje të gjelbër me ardhjen e pranverës

Yakup Sağlam
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Me ardhjen e pranverës, xhamia "Koprukoy" në Adana, kopshti i së cilës ka çelur me lule, është bërë e gjelbër ndërsa dredhka që mbulon pjesën e jashtme dhe minarenë e saj ka marrë jetë, raporton Anadolu.
Xhamia e njohur si "Xhamia e Gjelbër" midis vendasve, ka marrë një pamje të këndshme me rritjen e temperaturave.
Me ndikimin e pranverës, dredhka që mbulon pjesën e jashtme dhe minarenë e saj është bërë e gjelbër ndërsa bimët në kopshtin e xhamisë kanë çelur me lule shumëngjyrëshe.
Xhamia, një nga monumentet ikonike të qytetit, u ofron kongregacionit të saj mundësinë për të adhuruar mes gjelbërimit.
Me pamjen e saj si kopsht botanik, xhamia tërheq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj dhe entuziastëve të fotografisë.
- "Ata që vijnë këtu bëjnë fotografi dhe kryejnë lutjet e tyre"
Imami i xhamisë, Ibrahim Aydin i tha gazetarit të Anadolu-s se ka shumë lloje bimësh në kopshtin e xhamisë, duke përfshirë trëndafila, livando, narcis dhe dafinë.
Ai tha se lulet dhe hardhitë që rrethojnë xhaminë gjallërohen në pranverë. "Emri i xhamisë sonë është xhamia 'Koprukoy', por për shkak se është e mbuluar me hardhi dhe gjithçka është e gjelbër, ajo njihet midis njerëzve si 'Xhamia e Gjelbër'. Me ardhjen e pranverës, ky vend është gjallëruar përsëri dhe është bërë i gjelbër. Vizitorët bëjnë foto dhe kryejnë lutjet e tyre këtu", tha imami Aydin.
Xhumali Liba, një anëtar i kongregacionit të xhamisë, shpjegoi gjithashtu se ai i ujit lulet në kopsht çdo ditë.
Oktay Kankiliç, i cili vizitoi xhaminë me familjen e tij, tha se atmosfera i ngjante një kopshti botanik. "Na pëlqen shumë ky vend. Arkitektura, struktura e saj dhe karakteri unik i lagjes si dhe fakti që një vend kaq i bukur ndodhet në brigjet e lumit Seyhan, është i mrekullueshëm për ne. Ne vijmë ta vizitojmë këtu çdo pranverë", tha ai.