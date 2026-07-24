Xhamia e Madhe Aja Sofia shënon 6 vjet nga rihapja, mirëpret mbi 30 milionë vizitorë

Mücahit Türetken
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Më shumë se 30 milionë njerëz kanë vizituar Xhaminë e Madhe ikonike të Aja Sofisë të Stambollit që kur u rihap për adhurim gjashtë vjet më parë, duke nënvizuar tërheqjen e saj të qëndrueshme si një nga monumentet fetare dhe historike më të vizituara të Turqisë.
Fillimisht e ndërtuar si kishë "Hagia Sophia" shërbeu si kishë për 916 vjet deri në çlirimin osman të Stambollit në vitin 1453, kur Sulltan Mehmeti II e shndërroi atë në një xhami. Ajo mbeti xhami deri në vitin 1934, kur një dekret i kabinetit e ktheu në muze, status që e mbajti për 86 vjet.
Më 10 korrik 2020, Këshilli i Shtetit të Turqisë anuloi dekretin e vitit 1934, duke hapur rrugën që monumenti të rihapet si xhami.
Presidenti Recep Tayyip Erdogan nënshkroi një vendim për transferimin e Aja Sofisë në Presidencën e Çështjeve Fetare në të njëjtën ditë dhe xhamia u rihap për adhurim me namazin e parë të xhumasë më 24 korrik 2020.
Duke folur për Anadolu, zëvendësmyftiu i Stambollit, Arif Cevlek tha se rihapja u mirëprit me gëzim të madh në të gjithë Turqinë dhe botën e gjerë muslimane.
"Rihapja e Aja Sofisë në identitetin e saj origjinal përmbushi një dëshirë të madhe që kishte zgjatur për shumë vite. Ishte një simbol i çlirimit të Stambollit dhe rihapja e saj solli lumturi të madhe për ata që e kishin pritur këtë moment", tha ai.
Cevlek tha se interesi për "Hagia Sophia"-n kishte mbetur po aq i fortë sa kur u rihap për herë të parë, me vizitorë nga Turqia dhe jashtë saj që vazhdonin të vinin si për adhurim ashtu edhe për të përjetuar rëndësinë e saj historike dhe arkitekturore.
Ai tha se xhamia shërben si një vend adhurimi dhe mësimi fetar, duke ofruar mësime të haditheve dhe studimeve islame gjatë gjithë vitit, recitime të përditshme të Kuranit dhe një traditë të gjatë të recitimit të Kuranit gjatë xhumasë.
Stafi i xhamisë ofron udhëzime individuale në recitimin e Kuranit, kiraet dhe muzikën fetare turke, ndërsa personeli i udhëzimeve fetare nga Presidenca e Çështjeve Fetare ofron informacion dhe këshillim, veçanërisht për vizitorët e huaj.
Cevlek tha se atmosfera shpirtërore e Aja Sofisë kishte ndikuar tek shumë vizitorë nga jashtë, duke shtuar se zyrtarët e xhamisë dëshmonin rregullisht njerëzit që pranonin Islamin pasi vizitonin vendin.
Ai hodhi poshtë kritikat e mëparshme se nuk kishte nevojë të rihapte Aja Sofisë për adhurim, duke treguar numrin e vizitorëve që kishin kaluar 30 milionë. "Që kur u rihap për adhurim, më shumë se 30 milionë njerëz e kanë vizituar. Gjithmonë ka një turmë të madhe brenda xhamisë dhe në hyrje dhe dalje", tha ai.
Cevlek tha se turnetë e vizitave nga Uzbekistani, Malajzia dhe Indonezia kishin përfshirë gjithnjë e më shumë Stambollin dhe Aja Sofia-n, duke kontribuar në një rritje të vizitorëve nga Azia Lindore dhe Qendrore.
Ai tha se puna restauruese po vazhdonte ndërsa xhamia mbeti e hapur në kushte të kontrolluara, duke shtuar se rreth 120 anëtarë të personelit ofronin shërbime ditore për vizitorët.