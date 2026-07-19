Xhamia 661-vjeçare në Konya tërheq vëmendjen me punimin e saj prej druri
Xhamia Hoxha Shejh Muhjiddin e ndërtuar në vitin 1365 me traditën e xhamisë me shtyllë druri selxhuke, shquhet si një nga trashëgimitë e rëndësishme të Anadollit
Serhat Çetinkaya
19 korrik 2026•Përditësim: 19 korrik 2026
photo: Serhat Çetinkaya / AA
Konya
Xhamia 661-vjeçare Hoxha Shejh Muhjiddin në lagjen Beysehir të Konyas, e ndërtuar sipas traditës selxhuke të xhamive me shtylla druri, spikat me punimet e saj të shkëlqyera prej druri dhe gdhendjet e ndërlikuara dekorative, transmeton Anadolu.
E ndërtuar në vitin 1365, kjo xhami konsiderohet një shembull në shkallë më të vogël i Xhamisë Esrefoglu, e cila është në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Duke ndarë karakteristika të ngjashme arkitekturore me Xhaminë Esrefoglu, kjo xhami historike 661-vjeçare mbart kuptimin estetik të arkitekturës selxhuke deri në ditët e sotme me shtyllat e saj prej druri dhe dekorimet e gdhendura.
Xhamia, ku mjeshtëria e hollë shtrihet nga kapitelet e kolonave deri te dekorimet e tavanit, shquhet si një nga vendet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore që mban gjallë traditën arkitekturore prej druri të Anadollit.
Xhamia, bashkon trashëgiminë kulturore dhe natyrën në një vend me lejlekët që folezojnë në çatinë e saj çdo vit.
"Ka një bukuri të brendshme jashtëzakonisht mbresëlënëse"
Profesori Dr. Huseyin Musmal, anëtar i Departamentit të Historisë në Fakultetin e Letërsisë të Universitetit Selçuk, tha për Anadolu se në rajon ka shumë xhami dhe mesxhide me shtylla druri, të ngjashme me Xhaminë historike Esrefoglu.
Musmal deklaroi se lagjja merr emrin nga një prej fiseve Oghuz dhe simbolizon vendbanimin turkmen, duke shtuar se xhamia ndodhet pikërisht në qendër të vendbanimit.
"Në momentin që hyjmë nga dera, dëshmojmë se pas asaj pamjeje modeste të arkitekturës selxhukase fshihet një bukuri e brendshme jashtëzakonisht mbresëlënëse dhe madhështore. Sepse xhamia, veçanërisht në shtyllat prej druri, kapitelet e kolonave dhe zonat që shtrihen deri te trarët, ka dekorime madhështore me lule dhe gjeometrike", tha ai.
"Minarja e shkurtër simbolizon përulësinë e popullit musliman"
Profesori Huseyin deklaroi se xhamia, e cila mishëron shekuj artizanati në çdo shtyllë, çdo motiv të gdhendur dhe çdo dekorim kaligrafik, pasqyron bukur kuptimin estetik të epokës së saj.
"Ne shohim se dekorimet që i ngjajnë zbukurimeve të kuqe, blu dhe luleve të Xhamisë Esrefoglu përdoren gjithashtu shumë këtu. Ne e njohim xhaminë nga shtyllat e saj prej druri, dekorimet e saj dhe minarja e saj e shkurtër. Minarja e shkurtër është në të vërtetë një element arkitektonik shumë i ëmbël dhe simpatik që simbolizon përulësinë e popullit musliman. Është një nga shembujt më të mrekullueshëm në këtë rajon".