Uji termal që rrjedh prej 2 mijë vitesh vazhdon të tërheqë turistë në Turqi
Hamami historik, besohet se e shëroi vajzën e mbretit që jetonte në Kayseri gjatë periudhës së Perandorisë Romake dhe që vuante nga një sëmundje e pashërueshme, për këtë arsye në rajon quhet "Vajza e Mbretit"
Sait Çelik
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
photo: Mehmet Doğan / AA
Yozgat
Bazilika Therma, Hamami Romak në qytetin turk të Yozgatit, i njohur në mesin e banorëve si "Vajza e Mbretit" dhe i përfshirë në Listën e Përkohshme të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ka filluar të mirëpresë vizitorët me ardhjen e verës.
Hamami historik, për të cilin besohet se e shëroi vajzën e mbretit që jetonte në Kayseri gjatë periudhës së Perandorisë Romake dhe që vuante nga një sëmundje e pashërueshme, për këtë arsye në rajon quhet "Vajza e Mbretit".
Ai tërheq vëmendjen e turistëve me arkitekturën e tij dhe me ujin termal me temperaturë 50 gradë që rrjedh prej 2 mijë vitesh.
Pas punimeve për rregullimin e zonës përreth, të nisura në vitin 2022 nën mbikëqyrjen e Drejtorisë së Muzeut të Yozgatit dhe të përfunduara në gusht 2024, hamami historik u rihap për vizitorët, duke ofruar mundësi më komode për vizitë.
Hamami, ku numri i vizitorëve është rritur pas ngrohjes së motit dhe që vitin e kaluar u vizitua nga rreth 50 mijë turistë, u filmua me dron FPV.
- "Është një vend shumë i bukur"
Njëri nga vizitorët e hamamit historik, Celal Diril, tha për Anadolu se kishin ardhur në Yozgat nga Stambolli me familjen e tij.
"Hamami Romak është një vend që të gjithë duhet ta vizitojnë dhe ta shohin. Uji i tij është shërues, nuk ka nevojë për shpjegime", tha ai.
Hamza Çelik, tregoi se fundjavën e kaluan duke vizituar Hamamin Romak me familjen e tij. "Është një vend shumë i bukur. Shpresoj që të gjithë të vijnë dhe ta shohin. Sa më shumë që udhëtojmë, aq më mirë e kuptojmë se sa të vlefshme dhe të bukura janë tokat tona", u shpreh ai.
Edhe Aytekin Yucer, i cili jeton në afërsi, tërhoqi vëmendjen se rregullimi i zonës përreth strukturës historike e ka bërë monumentin më të dukshëm.
Uji termal që rrjedh prej 2 mijë vitesh vazhdon të tërheqë turistë në Turqi