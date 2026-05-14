Turqia zotohet për vazhdimin e mbështetjes ndaj Irakut pas formimit të qeverisë së re

Gökhan Çeliker
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Turqia mirëpriti qeverinë e re në Irak, të udhëhequr nga kryeministri Ali Al-Zaidi, pasi ajo mori votëbesimin në Këshillin e Përfaqësuesve të Irakut dhe mori detyrën të enjten, transmeton Anadolu.
“I urojmë kryeministrit Zaidi suksese në këtë rol kritik”, tha Ministria e Jashtme turke në një deklaratë.
Ajo shprehu shpresën se qeveria e re, gjatë një periudhe të ndjeshme për rajonin, do të ndërmarrë hapa të fuqishëm me një agjendë pozitive drejt stabilitetit, prosperitetit dhe integrimit rajonal të Irakut. “Si Turqi, ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetjen e nevojshme për përpjekjet e Irakut në këtë drejtim”, thuhet në deklaratë.
Ministria gjithashtu riafirmoi vendosmërinë e Turqisë për të avancuar bashkëpunimin me Irakun në të gjitha fushat, duke theksuar lidhjet e thella mes dy vendeve.