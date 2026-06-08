Turqia “shumë përpara Evropës” në avionët luftarakë të gjeneratës së gjashtë

Bahattin Gönültaş
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Drejtori ekzekutiv i Industrisë Turke të Hapësirës Ajrore (TAI), Mehmet Demiroglu, gjatë një konference në ambasadën turke në Berlin të Gjermanisë ka deklaruar se Turqia ka tejkaluar prodhuesit evropianë në zhvillimin e avionëve të avancuar, ndërsa disa projekte në kontinent ende nuk kanë nisur, raporton Anadolu.
Demiroglu tha se teksa programet evropiane Tempest dhe FCAS janë përballur me ngecje, avioni luftarak Kaan i TAI-t kreu fluturimin e tij të parë në shkurt të vitit 2024.
Ai theksoi se që nga viti 2005, kompania ka zhvilluar 13 platforma unike dhe ka zgjeruar objektet e saj në një kampus prej 4 milionë metrash katrorë në Ankara, ku punësohen 16.300 persona.
Ai shtoi se TAI është shndërruar në një furnizues të rëndësishëm të aviacionit civil global, duke prodhuar komponentë strukturorë kritikë për pothuajse çdo avion Airbus që është aktualisht në operim.
Demiroglu bëri të ditur se qendra hapësinore e themeluar së fundmi në Somali do t’i sigurojë Turqisë pavarësi në lëshimet hapësinore në kushtet e një gare globale gjithnjë e më intensive në këtë fushë.
Sipas tij, humbja e fuqisë punëtore të kualifikuar për shkak të emigrimit të trurit në fillim të viteve 2020 është përmbysur, duke shtuar se “shumë më tepër punonjës po kthehen në Turqi dhe veçanërisht në TAI sesa po largohen”.
Ai shtoi se TAI gjithashtu operon tunelin e dytë më të madh subsonik të erës në Evropë për testime aerodinamike.
Ai po ashtu u bëri thirrje të rinjve emigrantë që të kthehen në vend për të kontribuar në ekosistemin vendas të industrisë ajrore dhe hapësinore, teksa pavarësia teknologjike e vendit po forcohet falë investimeve në infrastrukturën vendase.