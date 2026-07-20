Turqia shënon 90-vjetorin e Konventës së Montreux, ripohon përkushtimin për zbatimin

Tuğba Altun
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Ministria e Jashtme e Turqisë rikonfirmoi të hënën angazhimin e saj për zbatimin e Konventës së Montreux në lidhje me regjimin e ngushticave, ndërsa shënonte 90-vjetorin e marrëveshjes, duke e përshkruar atë si një nga garancitë kryesore të paqes, sigurisë dhe stabilitetit në Detin e Zi, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim, ministria tha se konventa, e nënshkruar më 20 korrik 1936, ripohoi sovranitetin e Turqisë mbi Ngushticat Turke, të cilat konsiderohen si ujërat e brendshme të vendit.
Sipas deklaratës, Turqia e ka zbatuar konventën për 90 vjet me neutralitet, transparencë dhe zell.
Ministria theksoi se konventa ka treguar vazhdimisht vlerën e saj duke mbetur efektive si në kohë paqeje ashtu edhe në kohë lufte, duke ndihmuar në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në Detin e Zi.
“Turqia do të vazhdojë të zbatojë Konventën e Montreux me të njëjtën vendosmëri siç ka bërë deri më sot”, thuhet në deklaratë.