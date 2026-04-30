Turqia reagon mbi deklaratat e Francës dhe Greqisë: Rrezikojnë të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin rajonal

Esra Tekin
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Të enjten, Turqia paralajmëroi se deklaratat e fundit të lëshuara nga Franca dhe Greqia rrezikojnë të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin rajonal, transmeton Anadolu.
Në një konferencë javore për shtyp, një zyrtar nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare tha se vërejtjet në lidhje me rolin rajonal të Turqisë dhe vendin e saj në arkitekturën e sigurisë së Evropës janë në kundërshtim me ligjin e NATO-s.
"Deklaratat e bëra nga anëtarët e NATO-s, Franca dhe Greqia, bazuar në disa skenarë, po rrisin tensionet dhe rrezikojnë të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin rajonal", tha zyrtari turk.
Paralajmërimi i ashpër vjen pas raportimeve se trupat franceze do të vendosen në Administratën Greko-Qipriote.
Duke përjashtuar suksesin e çdo aleance ushtarake kundër Turqisë, zyrtari tha se ata që qëndrojnë me Ankaranë do të jenë "fituesit".
Kjo nuk do të thotë që Turqia ose Republika Turke e Qipros Veriore do të bëjnë lëshime për të drejtat dhe interesat e tyre kombëtare, tha zyrtari, duke shtuar se Ankaraja vepron në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
“Marrëveshjet në lidhje me sigurinë dhe stabilitetin e ishullit të Qipros përcaktohen nga marrëveshjet ndërkombëtare, dhe Turqia është një nga vendet garantuese. Ndërsa mbetet e paqartë se çfarë nevoje konkrete sigurie qëndron në themel të deklaratave të Francës për dërgimin e trupave në Qipron Jugore, hapa të tillë rrezikojnë të prishin ekuilibrin ekzistues delikat dhe të rrisin tensionet” deklaroi zyrtari.
- Flotilja Globale "Sumud"
Duke folur për sulmin e forcave izraelite ndaj Flotiljes Globale "Sumud", zyrtarët thanë se është “një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar”.
“Si vendi me vijën bregdetare më të gjatë në Mesdheun Lindor, Turqia po ndjek nga afër dhe me ndjeshmëri zhvillimet në rajon. Siç kemi bërë më parë, të gjitha masat e nevojshme po merren nga Forcat e Armatosura Turke në kuadër të ndihmës dhe mbështetjes humanitare”, u shpreh zyrtari.