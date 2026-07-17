Turqia prezanton karficën përkujtimore për tentativën e mposhtur të grushtit të shtetit të vitit 2016

Seyit Şamil Kurt
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Turqia ka prezantuar një karficë përkujtimore me rastin e 10-vjetorit të tentativës së mposhtur për grusht shteti të 15 korrikut 2016, tha drejtori i Komunikimeve, Burhanettin Duran, raporton Anadolu.
Karfica, e dizajnuar nën koordinimin e Drejtorisë së Komunikimeve, është frymëzuar nga "lulja e dashurisë" (sevgi çiçeği), një bimë endemike vendase në zonën Golbasi të Ankarasë.
Ajo simbolizon rezistencën e popullit turk ndaj tentativës për grusht shteti, vendosmërinë e tij për të mbrojtur demokracinë dhe frymën e ripërtërirë të unitetit kombëtar, tha Duran në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Karfica u krijua për të nderuar kujtimin e 253 personave të vrarë gjatë tentativës për grusht shteti dhe për të përcjellë frymën e 15 korrikut te brezat e ardhshëm, shtoi ai.
Ajo po i prezantohet publikut gjatë aktiviteteve përkujtimore të mbajtura nën moton "Vullneti është i yni, fitorja është e jona".