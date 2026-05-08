Turqia partneri i 5-të më i madh tregtar jashtë sektorit të naftës i Emirateve të Bashkuara Arabe

Gökhan Ergöçün
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Ministri i Tregtisë së Jashtme i Emirateve të Bashkuar Arabe (EBA), Thani bin Ahmed Al Zoyeoudi ka bërë të ditur se Turqia është bërë partneri i pestë më i madh tregtar jashtë sektorit të naftës i vendit të tij në nivel global, pasi vëllimi tregtar mes dy vendeve arriti në 45.2 miliardë dollarë në vitin 2025, raporton Anadolu.
Al Zeyoudi theksoi forcimin e lidhjeve ekonomike gjatë Forumit të Biznesit EBA-Turqi, të organizuar nga Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike të Jashtme të Turqisë (DEIK) në Stamboll.
Vëllimi i tregtisë jashtë sektorit të naftës shënoi rritje prej 15.5 për qind krahasuar me vitin e kaluar dhe pothuajse trefishoi shifrat e regjistruara në vitin 2022.
Al Zeyoudi deklaroi se Marrëveshja Gjithëpërfshirëse e Partneritetit Ekonomik (CEPA), e cila hyri në fuqi më 1 shtator të vitit 2023, pati një ndikim të thellë në dyfishimin e vlerës së tregtisë jo-naftësore mes dy vendeve.
Ai ia atribuoi këtë sukses rekord partneritetit strategjik dhe mbështetjes së vazhdueshme nga udhëheqësit e të dy vendeve.
Tre vitet e fundit janë karakterizuar nga takime të shpeshta mes presidentit të EBA-së, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dhe presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan.
Al Zeyoudi e përshkroi Stambollin si një kryqëzim historik dhe një urë që lidh Lindjen me Perëndimin për aktivitetin ekonomik global.