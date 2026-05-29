Turqia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1993 në Solingen të Gjermanisë

Asiye Latife Yılmaz
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Turqia përkujtoi sot viktimat e sulmit racist të vitit 1993 në qytetin gjerman Solingen, ku u vranë pesë anëtarë të një familjeje turke, duke riafirmuar angazhimin e saj për luftimin e racizmit, ksenofobisë dhe islamofobisë, transmeton Anadolu.
Duke përkujtuar anëtarët e familjes Genç të vrarë në sulm, Ministria e Jashtme turke deklaroi: “Me këtë rast, ne edhe një herë nderojmë kujtimin e Mevlude Genç me respekt dhe mirënjohje”.
Genç, e cila vdiq në vitin 2022 në moshën 80-vjeçare, u bë simbol i pajtimit në Gjermani pasi humbi dy vajza dhe tri mbesa në sulmin ekstremist me zjarrvënie në Solingen në vitin 1993.
Ministria vlerësoi qëndrimin e saj shembullor dhe thirrjet për qetësi, pavarësisht humbjes së rëndë familjare.
Duke riafirmuar qëndrimin e Turqisë kundër diskriminimit, ministria tha se Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër “racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj Islamit në çdo platformë”.
Më 29 maj 1993, katër të rinj të moshës 16 deri në 23 vjeç i vunë zjarrin shtëpisë së familjes Genç, duke vrarë pesë persona dhe duke lënduar 14 të tjerë. Tre nga autorët u dënuan me nga dhjetë vjet burg, ndërsa një mori dënim prej 15 vjetësh.