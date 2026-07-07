Turqia nënshkruan marrëveshje të industrisë së mbrojtjes të NATO-s në 5 fusha të aftësive strategjike

Mücahithan Avcıoğlu
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Turqia nënshkroi marrëveshje në kuadër të Forumit të Industrisë së Mbrojtjes të NATO-s 2026 për disa fusha të aftësive strategjike që do të zhvillohen së bashku nga vendet anëtare, tha kreu i Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes të vendit, raporton Anadolu.
Haluk Gorgun tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se marrëveshjet përfshijnë kapacitetet goditëse, sistemet e integruara të mbrojtjes ajrore dhe raketore, kapacitetet hapësinore dhe të mbikëqyrjes, lëndët e para kritike për industrinë e mbrojtjes dhe epërsinë e NATO-s në mjetet ajrore pa pilot.
"Këto projekte, ku do të përfshihen Aselsan, Roketsan, STM dhe Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike i Turqisë (TUBITAK), do të formojnë shtyllën kurrizore të arkitekturës së parandalimit të Aleancës në vitet e ardhshme", tha Gorgun.
Forumi i Industrisë së Mbrojtjes i Samitit të NATO-s po zhvillohet në Ankara në kuadër të Samitit të NATO-s të datave 7-8 korrik, duke mbledhur zyrtarë të lartë aleatë, përfaqësues të industrisë së mbrojtjes dhe liderë të inovacionit.
NATO e përshkruan forumin si aktivitetin e saj kryesor të nivelit të lartë për prodhimin, investimet dhe inovacionin e mbrojtjes transatlantike, me agjendën e këtij viti të fokusuar në rritjen e prodhimit të mbrojtjes, bashkëpunimit dhe prokurimit të përbashkët në të gjithë Aleancën.
Forumi zhvillohet në një kohë kur aleatët e NATO-s synojnë të zgjerojnë kapacitetet industriale dhe të forcojnë parandalimin në mes të sfidave në rritje të sigurisë, ndërsa Turqia e pozicionon industrinë e saj të mbrojtjes si një kontribuese kryesore në kapacitetet e Aleancës.