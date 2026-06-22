Turqia monitoron gjendjen e dy marinarëve të plagosur në një sulm me dron në brigjet e Ukrainës

Gizem Nisa Çebi Demir
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
STAMBOLL (AA) – Turqia tha sot se po e ndjek nga afër gjendjen e dy anëtarëve të ekuipazhit turk që u plagosën pasi një anije mallrash në pronësi turke, me flamur të Panamasë, u sulmua nga një dron pranë portit të Çornomorskit të Ukrainës, transmeton Anadulu
Në një deklaratë me shkrim, Ministria e Jashtme tha se ka mësuar se dy shtetas turq që shërbenin në bord të anijes janë plagosur në sulm.
“Gjendja e qytetarëve tanë po ndiqet nga afër nga Ambasada jonë në Kiev dhe Konsullata e Përgjithshme në Odesa”, thuhet në deklaratë.
Ministria gjithashtu tha se Turqia ka shprehur shqetësimet e saj si ndaj Rusisë ashtu edhe ndaj Ukrainës për sulmet në Detin e Zi që rrezikojnë interesat turke dhe sigurinë rajonale në kushtet e përshkallëzimit të luftës.
Ajo theksoi se garantimi i sigurisë së lundrimit për anijet civile në Detin e Zi mbetet një nga prioritetet kryesore të Turqisë dhe u bëri thirrje të gjitha palëve përkatëse të ndërmarrin hapa për uljen e tensioneve në rajon.