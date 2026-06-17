Turqia kritikon raportin e Asamblesë së Përgjithshme të Parlamentit Evropian për vendin

Esra Tekin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Turqia ka kritikuar Raportin për Turqinë 2025 të miratuar nga Parlamenti Evropian, duke thënë se raporti “përmban vlerësime që janë të papajtueshme me faktet dhe bazohen në akuza të pabaza dhe dezinformim nga qarqe armiqësore ndaj vendit tonë”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme tha se raporti është përgatitur në kuadër të një agjende të qëllimshme politike që pasqyron paragjykimet ideologjike të disa anëtarëve të Parlamentit Evropian.
Ajo shtoi se raporti synon të errësojë agjendën aktuale pozitive në një kohë kur rëndësia strategjike e marrëdhënieve Turqi–BE po rritet vazhdimisht.
Ministria tha se kjo qasje, e cila sipas saj i jep hapësirë organizatave terroriste dhe qarqeve anti-Turqi, tregon edhe një herë se sa larg është Parlamenti Evropian nga paraqitja e një vizioni strategjik për të ardhmen e marrëdhënieve Turqi–BE.
Në deklaratë thuhet se raporti ka shtrembëruar proceset ligjore që po kryhen nga gjyqësori i pavarur turk.
Ajo hodhi poshtë me forcë atë që e cilësoi si akuza të pabaza që synojnë Ministrin e Drejtësisë Akin Gurlek.
“Gjyqësori turk, një nga shtyllat themelore të sovranitetit të shtetit tonë, nuk është i hapur për ndërhyrje nga asnjë institucion ndërkombëtar, aktor i jashtëm apo qark politik”, thuhet në deklaratë.
“Nuk është e mundur të pranohen iniciativa që synojnë proceset gjyqësore me motive politike dhe që bien ndesh me parimin e pavarësisë së gjyqësorit”, theksohet më tej.
“Pritshmëria jonë nga Parlamenti Evropian është që, në kushtet e sfidave globale në rritje, të adoptojë një qasje që kontribuon në avancimin e marrëdhënieve mes vendit kandidat Turqisë dhe BE-së mbi baza konstruktive dhe në përputhje me interesat e përbashkëta”, tha Ministria e Jashtme.