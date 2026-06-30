Turqia kërkon rregulla më të lehta për vizat me BE-në dhe qartësi mbi specifikimet "Made in EU"

Serhat Tutak
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Ministri turk i Tregtisë Omer Bolat diskutoi tregtinë dypalëshe dhe marrëdhëniet diplomatike gjatë një takimi të fundit me komisioneren evropiane për Zgjerim, Marta Kos, në Ankara, raporton Anadolu.
Bolat u tha gazetarëve se bisedimet u përqendruan në mënyrë të veçantë te përpjekjet në vazhdim për përditësimin e Unionit Doganor, ndërsa negociatat për modernizimin u fokusuan në fusha kyç si prokurimi publik, tregtia digjitale dhe përmirësimi i lidhshmërisë rajonale.
Ai deklaroi se Sistemi Kaskadë, i zbatuar vitin e kaluar, uli kohën e pritjes dhe rriti lëshimin e vizave afatgjata, por se rritja e bashkëpunimit tregtar, turistik dhe arsimor mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian e bën të nevojshëm një regjim udhëtimi pa viza.
Ministri theksoi se thjeshtimi i procesit të aplikimit për viza është prioriteti kryesor diplomatik i Ankarasë derisa të arrihet lëvizja e plotë pa viza.
Ai përmendi se në bisedime u trajtua edhe propozimi i fundit i BE-së për Aktin e Përshpejtuesit Industrial, duke thënë se qasja proteksioniste kërkon korrigjime për të zgjidhur disa detaje të rëndësishme që kanë nevojë për sqarim pas pranimit të Turqisë në kuadrin e origjinës “Made in EU”.
Bolat theksoi se integrimi industrial i arritur përmes Unionit Doganor gjatë 30 viteve të fundit nuk duhet të dëmtohet nga rregullore të reja proteksioniste, pasi propozimi rrezikon të prishë zinxhirët ekzistues të furnizimit dhe të shkelë politikat e lëvizjes së lirë.
Ai tha se investimet e Turqisë në transport dhe infrastrukturë gjatë 23 viteve të fundit e kanë shndërruar vendin në një qendër me një nga infrastrukturat më moderne në botë.
Gjithashtu, ai përmendi se lufta në Lindjen e Mesme ka treguar nevojën për krijimin e korridoreve alternative, duke vënë në pah rëndësinë e Turqisë.
Gjatë bisedimeve, pala e BE-së tha se i kushton rëndësi të madhe rolit të Turqisë në bllokun mbrojtës të Evropës, si për sa i përket ushtrisë, ashtu edhe industrisë së mbrojtjes, shtoi ai.