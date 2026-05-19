Turqia kërkon nga Greqia të shmangë “shtrembërimin e historisë” lidhur me pretendimet për Pontusin

Merve Berker
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Turqia ka kritikuar Greqinë lidhur me ngjarjet dhe deklaratat e bëra më 19 maj për pretendimet mbi Pontusin, duke i kërkuar Athinës të shmangë “shtrembërimin e historisë” dhe në vend të kësaj të ndjekë marrëdhënie paqësore dypalëshe, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë tha se 19 maji, dita e vitit 1919 kur themeluesi i Republikës së Turqisë, Mustafa Kemal Ataturk, mbërriti në qytetin e Samsunit dhe nisi Luftën Turke për Pavarësi kundër forcave pushtuese, përfshirë Greqinë, shënohet nga populli turk si Dita e Përkujtimit të Ataturkut, Rinisë dhe Sportit.
Ministria akuzoi Greqinë se po promovon “pretendime të pabaza” kundër Turqisë përmes legjislacionit të miratuar në vitin 1994 lidhur me pretendimet për Pontusin dhe tha se narrativa të tilla fatkeqësisht po mësohen edhe në shkollat greke.
“Greqia duhet të ndalojë shfrytëzimin e historisë për shqetësime politike”, thuhet në deklaratë.
Ministria tha se, duke ringjallur pretendimet e pabazuara për Pontusin, Athina po përpiqet të “mbulojë” humbjen e saj të asaj kohe, si dhe mizoritë e pretenduara të kryera gjatë fushatës së saj ushtarake në Anadoll.
Duke përmendur gjithashtu “krimet e luftës dhe mizoritë” e kryera nga ushtria greke, ministria tha se ato janë dokumentuar në raportet e komisioneve hetimore aleate, si dhe në nenin 59 të Traktatit të Lozanës të vitit 1923.
Turqia i bëri thirrje gjithashtu Greqisë të kujtojë ngjarje historike si masakra Tripolitsa në vitin 1821 dhe dhuna që pasoi pushtimin e Izmirit më 15 maj të vitit 1919.
“Ne e ftojmë Greqinë që, në vend se të shtrembërojë faktet dhe të nxjerrë armiqësi nga historia, të mbajë një qëndrim që do të zhvillojë marrëdhëniet tona dypalëshe në paqe dhe bashkëpunim”, thuhet në deklaratën e ministrisë.