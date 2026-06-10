Turqia i hedh poshtë akuzat e kryeministrit izraelit kundër presidentit Erdogan si “të rreme dhe provokuese”

Büşra Nur Çakmak
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë hodhi poshtë “akuzat e pabaza, provokuese dhe të pavërteta” të drejtuara ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan, duke thënë se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po përpiqet të mashtrojë opinionin publik ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se akuzat kundër Erdoganit janë pjesë e një përpjekjeje të Netanyahut dhe bashkëpunëtorëve të tij për të larguar vëmendjen nga veprimet e tyre.
“Akuzat e pabaza, provokuese dhe të pavërteta të drejtuara ndaj presidentit tonë të nderuar nuk janë gjë tjetër veçse një përpjekje e Netanyahut dhe bashkëpunëtorëve të tij për të mashtruar opinionin publik ndërkombëtar”, thuhet në deklaratë.
“Gënjeshtrat që përdor Netanyahu, ekspert i gjenocidit, për të mbuluar të vërtetat nuk mund të fshehin përgjegjësinë e tij për krimet e rënda që ka kryer”, shtoi ministria.
Ministria tha se Turqia do të vazhdojë të flasë kundër Netanyahut dhe bashkëpunëtorëve të tij dhe të kërkojë përgjegjësi përmes mekanizmave ligjorë ndërkombëtarë.
“Si Turqi, ne do të vazhdojmë të shprehim të vërtetat lidhur me Netanyahun dhe bashkëpunëtorët e tij në mënyrën më të qartë. Do të vazhdojmë me vendosmëri përpjekjet tona për të siguruar që ata të mbajnë përgjegjësi para organeve gjyqësore ndërkombëtare për veprimet që shpërfillin sundimin e ligjit dhe vlerat njerëzore”, thuhet në deklaratë.