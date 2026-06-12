Turqia harton plan sigurie të nivelit të lartë për Samitin e NATO-s në Ankara

Muhammed Nuri Erdoğan, Hüseyin Cem Dağıstanlı
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Një total prej 70.000 personash, përfshirë 55.000 policë dhe pjesëtarë të xhandarmërisë, do të angazhohen si pjesë e masave të gjera të sigurisë për Samitin e 36-të të NATO-s që do të mbahet në Ankara më 7-8 korrik, raporton Anadolu.
Përgatitjet për masat e sigurisë dhe organizimin e transportit për samitin po vazhdojnë në kryeqytetin turk.
Masat e sigurisë në të gjithë qytetin do të ngrihen në nivelin më të lartë gjatë samitit.
Sipas planit të sigurisë, 70.000 personel, përfshirë 55.000 policë të armatosur dhe pjesëtarë të xhandarmërisë, do të jenë në detyrë.
Përveç liderëve të vendeve anëtare të NATO-s, samiti do të mirëpresë edhe liderë nga nëntë vende mysafire.
Njësitë kundër terrorizmit, inteligjencës, krimit kibernetik, rendit publik, CBRN-së (kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore), trafikut, operacioneve speciale dhe komandot e xhandarmërisë do të angazhohen në sigurimin e ngjarjes.
Masa të gjera sigurie do të zbatohen rreth aeroporteve, objekteve të akomodimit, rrugëve të transportit dhe vendeve ku do të mbahen takimet gjatë gjithë samitit.
Ekipet komando të xhandarmërisë do të dislokohen përgjatë rrugëve që çojnë drejt aeroporteve, ndërsa kontrollet e sigurisë në hyrjet e Ankarasë do të forcohen.
Aeroporti Etimesgut pritet të presë fluturimet që do të transportojnë presidentin amerikan Donald Trump dhe disa liderë të tjerë botërorë që do të marrin pjesë në samit.
Për bashkëshortet e liderëve pjesëmarrës do të organizohet gjithashtu një program i veçantë vizitash që përfshin atraksionet historike dhe turistike të Ankarasë.
- “Do të vazhdojmë të marrim me përpikëri të gjitha masat e nevojshme”
Ministri i Brendshëm, Mustafa Ciftci, kishte deklaruar më herët se masat e sigurisë për Samitin e 36-të të NATO-s u shqyrtuan gjatë një takimi në Qendrën e Koordinimit të Sigurisë dhe Emergjencave (GAMER).
Në takim morën pjesë zëvendësministrat e Brendshëm, Ali Celik dhe Kubra Guran Yigitbasi, guvernatori i Ankarasë, Yakup Canbolat, drejtori i Përgjithshëm i Sigurisë, Ali Fidan, komandanti i Përgjithshëm i Xhandarmërisë gjeneral, Ali Cardakci dhe zyrtarë të tjerë.
"Për të siguruar që Samiti i NATO-s, i organizuar nga vendi ynë, të zhvillohet në mënyrë të sigurt dhe të suksesshme, ne shqyrtuam në mënyrë gjithëpërfshirëse të gjitha përgatitjet", tha Ciftci.
"Duke vepruar me koordinim dhe bashkëpunim të fortë ndërmjet të gjitha institucioneve shtetërore, ne do të vazhdojmë të marrim me përpikëri të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur rendin publik, për të garantuar sigurinë e delegacioneve vizituese dhe për ta përmbyllur me sukses samitin", tha ai, duke shtuar: "Me përvojën e saj, infrastrukturën e fortë të sigurisë dhe kapacitetin institucional, Turqia do ta presë Samitin e NATO-s në nivelin më të lartë".